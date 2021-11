Prognoza pogody na 29 i 30 listopada

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia, jedynie częściowo Skandynawia, południowo-wschodnia Rosja oraz Półwysep Iberyjski są w zasięgu wyżów. Polska pozostaje pod wpływem rozległego niżu z układem frontów atmosferycznych, którego ośrodek znad północno-wschodniej Polski przemieszcza się nad Białoruś. Napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 979 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże i całkowite, miejscami na zachodzie większe przejaśnienia. Przelotne opady śniegu, miejscami na północy oraz wschodzie także deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów na północny kraju od 10 mm do 15 mm; przyrost pokrywy śnieżnej na południu kraju około 5 cm, na północny kraju o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od 1 do 5 st.; w rejonach podgórskich od -1 do 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem także silny od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni, jedynie na na północy kraju północny. Na północy porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w górach i nad morzem do 80 km/h. Wiatr będzie powodował zawieje śnieżne, a w górach również zamiecie.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu, miejscami na północy także deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów na północnym wschodzie kraju od 5 mm do 10 mm i tam miejscami przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm, w Karpatach o 6 cm. Temperatura minimalna od -4 do 0 st., na wybrzeżu oraz Warmii od 0 do 2 st., a w rejonach podgórskich spadek temperatury do -5 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, na północy także silny od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. Nad morze porywy do 80 km/h, w górach do 90 km/h. Wiatr będzie powodować zawieje śnieżne, a górach również zamiecie. Uwaga: drogi i chodniki śliskie!

We wtorek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Opady śniegu, po południu od zachodu przechodzące w opady śniegu z deszczem i deszczu. Prognozowana wysokość opadów na południowym zachodzie do 10 mm i tam miejscami przyrost pokrywy śnieżnej 6 cm. Temperatura maksymalna od -2st. na wschodzie do 4st. na zachodzie, nad morzem do 6 st.; w rejonach podgórskich od -2 do 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni, lokalnie na północy kraju południowy. Nad morzem porywy wiatru do 80 km/h, wysoko w górach do 100 km/h. Wiatr będzie powodował zawieje śnieżne, a w górach również zamiecie.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, mogący powodować zawieje śnieżne, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, powodujący zawieje śnieżne, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, mogący powodować zawieje śnieżne, południowo-zachodni i zachodni.