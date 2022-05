Prognoza pogody na 29 i 30 maja

Jak informuje IMGW, Polska znajduje się pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad północno-zachodnią Rosją i południową Finlandią. Napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze, lokalnie z gradem. Na południowym wschodzie bez burz. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, na północy kraju do 25 mm. Wysoko w górach przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza, 14 stopni Celsjusza na północy i Podhalu, do 18 stopni Celsjusza na południu i 20 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami na północnym wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie i północy, a na południowym wschodzie i wschodzie opady jednostajne. Początkowo na północy i w centrum zanikające burze. Prognozowana suma opadów na wschodzie i południowym wschodzie od 10 mm do 15 mm. Wysoko w górach opady śniegu. W drugiej części nocy w centrum i na północy silne zamglenia i lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 5 stopni Celsjusza do 10 stopni Celsjusza, chłodniej tylko na południowym zachodzie i tu około 4 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na zachodzie z przewagą zachodniego i południowo-zachodniego.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, a na północy kraju do 20 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza, 14 stopni Celsjusza na północy i Podhalu, do 16 stopni Celsjusza, 18 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze, najcieplej na południowym wschodzie do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwa słaba burza. Temperatura maksymalna 17 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny z przewagą zachodniego. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.