Prognoza pogody na 29 i 30 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad południową i częściowo centralną Europą pogodę kształtuje wyż z centrum nad Morzem Śródziemnym. Północna połowa kontynentu znajduje się pod wpływem niżów znad Atlantyku i pogranicza Rosji i Białorusi i związanych z nim frontów atmosferycznych.

Polska jest w zasięgu klina wyżu znad Morza Śródziemnego. Nadkrańce północno-zachodnie nasuwa się płytka zatoka niżowa z frontem ciepłym. Wschodnia połowa kraju pozostaje w powietrzu arktycznym, nad zachodnią zaczyna napływać cieplejsze powietrze z południowego zachodu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie wolno spadać.

W środę początkowo bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na zachodzie i północnym zachodzie stopniowywzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia pod koniec dnia słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C w centrum i 10 st. C na zachodzie, rejonach podgórskich Karpat około 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Na ogół bez opadów, tylko na wschodzie Mazur i na Podlasiu nad ranem opady deszczu ze śniegiem oraz lokalnie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. W pozostałej części kraju zachmurzenie na ogół duże, postępujące od zachodu do centrum kraju opady deszczu. Temperatura minimalna od -2 st. C na wschodzie do 3 st. C centrum i 5 st. C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od -7 st. C w Bieszczadach do 0 st. C w Beskidzie Śląskim. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W górach porywy do 65 km/h.

W czwartek zachmurzenie duże, początkowo w centrum i na wschodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Na zachodzie i północnym zachodzie lokalne burze. Temperatura maksymalna od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C w centrum kraju i 17 st. C na Dolnym Śląsku, w rejonach podgórskich Karpat od 3 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Na Pogórzu Karpackim i w czasie burz porywy do 60 km/h. W górach porywy do 80 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słabyi umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy.