Prognoza pogody na 29 i 30 października

IMGW informuje, że pogodę w południowej i środkowej części Europy kształtuje wyż znad Bałkanów i północnych Włoch. Nad resztą kontynentu dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu płytkiej zatoki niżowej znad Skandynawii. Z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami w północnej połowie kraju słabe opady deszczu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 15 st. C na północy do 18 st. C w centrum i 21 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzenia. Gdzieniegdzie, głównie na północnym zachodzie i południowym wschodzie, słabe opady deszczu. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 7 st. C na wschodzie i północy do 12 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy do 65 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym zachodzie na ogół małe. Od Pomorza Zachodniego po Małopolskę i Podkarpacie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C w centrum i 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby, zmienny, na północnym wschodzie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, pod wieczór słabnący, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Gdzieniegdzie chwilowy wzrost zachmurzenia do dużego i wtedy możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.