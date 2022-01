Prognoza pogody na 29 i 30 stycznia

Jak informuje IMGW północna oraz częściowo wschodnia i centralna Europa znajduje się pod wpływem głębokiego niżu znad Morza Norweskiego oraz związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Pozostała część kontynentu jest w zasięgu rozległego klina wyżu znad Atlantyku. Polska dostaje się pod wpływ wspomnianego niżu i z zachodu na wschód kraju przemieści się strefa frontu ciepłego. Jesteśmy w chłodnym powietrzu polarnym, za frontem napłynie ciepła masa powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1003 hPa i będzie bardzo szybko spadać.

W sobotę zachmurzenie duże. Przemieszczające się z północnego zachodu na południowy wschód opady śniegu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w zachodniej połowie kraju w deszcz. Na północnym zachodzie i zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma do 10 mm, lokalnie 15 mm. Na północy przejściowo opady śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm; w czasie opadów widzialność ograniczona do około 500 m. Miejscami w północnej połowie kraju krótkotrwale burze, możliwy opad krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 0 st.C na wschodzie, około 3 st.C w centrum, do 7 st.C, 8 st.C na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około -1 st.C. Wiatr umiarkowany, stopniowo wzmagający się do dość silnego, nad morzem dość silnego i silnego, od 35 km/h do 50 km/h, porywisty, południowo zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 65 km/h, wieczorem nasilające się na zachodzie do 75 km/h, nad morzem do 90 km/h, a w Sudetach do 110 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a miejscami, zwłaszcza na zachodzie, deszczu. Na wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 5 cm, w górach o 10 cm. Miejscami krótkotrwale burze i krupa śnieżna. Temperatura minimalna od -2 st.C, -1 st.C na południowym wschodzie, około 1 st.C w centrum, do 3 st.C na zachodzie i nad morzem. Wiatr dość silny i silny, do 55 km/h, lokalnie nad morzem bardzo silny, do 70 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru do 90 km/h, miejscami do 110 km/h, a nad morzem nawet do 130 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 150 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie duże, większe przejaśnienia głównie na zachodzie kraju. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami także śniegu. Na północnym wschodzie opady śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm. Lokalnie możliwe krótkotrwałe burze, niewykluczony opad krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 1 st.C na wschodzie, około 3 st.C w centrum, do 5 st.C, 6 st.C na zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat około 0 st.C. Wiatr dość silny i silny, do 50 km/h, nad morzem także bardzo silny, do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, a nad morzem początkowo do 120 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 150 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza w górach.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem i deszczu, okresami także śniegu. Możliwe krótkotrwałe burze. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr dość silny, okresami silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 95 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe krótkotrwałe burze. Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr dość silny, okresami silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni i północno-zachodni.