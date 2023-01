Prognoza pogody na 29 i 30 stycznia

Jak informuje IMGW, od Europy Zachodniej i Południowo-Zachodniej, przez Centralną, po częściowo Wschodnią pogodę kształtuje klin wyżu znad Atlantyku, Nad północną częścią kontynentu natomiast dominują niże z frontami atmosferycznymi Polska jest pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku, jedynie przejściowo zaznaczać się będzie wpływ płytkiej zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym, która będzie przemieszczać się z północy na południe kraju. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W niedzielę zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie na krańcach południowych większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu, na północy deszczu ze śniegiem i deszczu lub mżawki, lokalnie marznących, powodujących gołoledź. Temperatura maksymalna od -2 st. C na południowym wschodzie do 3 st. C na północnym zachodzie i 5 st. C nad morzem; na Podhalu około -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami początkowo na południu kraju. Miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a na północy również deszczu lub mżawki. Na północnym wschodzie lokalnie niewielka możliwość opadów marznących, powodujących gołoledź. Temperatura minimalna od -3 st. C na południowym wschodzie, około -1 st. C w centrum, do 2 st. C nad morzem; w obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury do -8 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju okresami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Okresami opady o natężeniu umiarkowanym, powodujące ograniczenie widzialności do około 500 m. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie i 6 st. C nad morzem; na Podhalu około -2 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr dość silny i silny, 30-45 km/h, w porywach do 80 km/h, zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 120 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie pochmurno. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 0°C. Wiatr początkowo słaby, później na ogół umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie całkowite. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Początkowo na ogół bez opadów, później opady mokrego śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące ograniczenia widzialności do ok. 500 m. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 kmh, południowo-zachodni i zachodni.