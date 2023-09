Prognoza pogody na 29 i 30 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna jest w zasięgu rozległego układu niżowego znad Morza Norweskiego. Pozostałe części kontynentu obejmuje wyż z głównym centrum w rejonie Zatoki Biskajskiej i słabnącym centrum nad Rosją. Nad Polskę nasuwa się zatoka związana z niżem nad Morzem Norweskim. Nad krańce północno-zachodnie dociera pofalowany front atmosferyczny. Pozostajemy w ciepłym i suchym powietrzu, jedynie pod wieczór nad północno-zachodnie województwa zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i wolno spada.

W piątek na wschodzie i południu kraju zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, na północnym zachodzie duże i tam słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 27 st. C, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej, około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy na krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. W centrum kraju możliwe burze. Temperatura minimalna od 11 st. C na południowym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 17 st. C lokalnie nad Zatoką Gdańską. W kotlinach i dolinach górskich od 9 st. C do 12 st. C, w Małopolsce lokalnie w obniżeniach terenu spadek temperatury do 7 st. C. Wiatr na wschodzie słaby, południowy i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Na szczytach gór porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 23 st. C; chłodniej w rejonach podgórskich i nad samym morzem od 15 st. C do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu i w górach wiatr okresami dość silny, w porywach do 60 km/h.

W piątek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe, po północy wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.