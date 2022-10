Prognoza pogody na 29 października

IMGW informuje, że w sobotę pogodę w południowej i środkowej części Europy kształtować będzie wyż znad Bałkanów i północnych Włoch. Nad resztą kontynentu dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu płytkiej zatoki niżowej znad Skandynawii. Z zachodu na wschód będzie przemieszczał się układ frontów atmosferycznych. Z zachodu będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami w północnej połowie kraju słabe opady deszczu. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 15 st. C na północy do 18 st. C w centrum i 21 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 65 km/h.