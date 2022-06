Prognoza pogody na 3 i 4 czerwca

Jak informuje IMGW Europa południowo-zachodnia i południowo-wschodnia oraz Skandynawia są w zasięgu układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Nad wschodnią Rosją, Europą środkową i Wyspami Brytyjskimi pozostają układy wyżowe. Polska znajduje się w zasięgu wyżu znad Wysp Brytyjskich. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Jak informuje IMGW Europa południowo-zachodnia i południowo-wschodnia oraz Skandynawia są w zasięgu układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Nad wschodnią Rosją, Europą środkową i Wyspami Brytyjskimi pozostają układy wyżowe. Polska znajduje się w zasięgu wyżu znad Wysp Brytyjskich. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

W piątek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego. Na krańcach północno-wschodnich także przejściowo zachmurzenie duże z możliwością słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C nad morzem i 18°C na Suwalszczyźnie do 26°C na południu kraju. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem okresami umiarkowany, zachodni.

W nocy na północy i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym zachodzie i południu oraz nad ranem w centrum, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, lokalnie na Dolnym Śląsku do 20 mm. Na północy i wschodzie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 7°C na północnym wschodzie do 13°C w centrum i 15°C na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą, kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, w szczytowych partiach Sudetów porywy do 70 km/h.

W sobotę na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm - do 20 mm, na południu kraju do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20°C na Suwalszczyźnie do 26°C na Podkarpaciu, chłodniej na Górnym Śląsku w rejonach podgórskich i nad morzem, około 18°C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich, w czasie burz silniejszy, w porywach do 75 km/h.

W Warszawie w piątek słonecznie. Temperatura maksymalna 23°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 12°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i możliwe burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w burzach do około 15 mm. Temperatura maksymalna 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się, późnym popołudniem z północnych. W czasie burz porywy do 65 km/h.