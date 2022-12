Prognoza pogody na 3 i 4 grudnia

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niemal cała Europa nadal pozostawać będzie w zasięgu rozległego wyżu znad Rosji, tylko południowy zachód będzie w zasięgu niżów. Polska będzie na skraju wspomnianego wyżu znad Rosji, w przetransformowanej, chłodnej i wilgotnej, masie powietrza polarnego morskiego.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niemal cała Europa nadal pozostawać będzie w zasięgu rozległego wyżu znad Rosji, tylko południowy zachód będzie w zasięgu niżów. Polska będzie na skraju wspomnianego wyżu znad Rosji, w przetransformowanej, chłodnej i wilgotnej, masie powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie stabilne.

W sobotę w Polsce zachmurzenie będzie duże, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Na zachodzie i północy opady śniegu, przechodzące we wschodniej części kraju w deszcz ze śniegiem i lokalnie marznący deszcz powodujący gołoledź. Rano na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -3 st. C na Suwalszczyźnie, około 1 st. C w centrum, do 4 st. C na Rzeszowszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy w kraju zachmurzenie ma być na ogół duże. Słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu, a na północy śniegu przechodzące w deszcz, lokalnie marznący i powodujący gołoledź. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1 st. C do 1 st. C, tylko na północy i Podhalu około -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie będzie duże, na południu i w centrum kraju większe przejaśnienia. Na północnym zachodzie opady deszczu, w centrum i na Lubelszczyźnie deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie marznącego deszczu powodującego gołoledź. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna od 7 st. C na Dolnym Śląsku, około 2 st. C w centrum i na wybrzeżu, do -1 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwy także marznący deszcz lub mżawka powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże. Początkowo możliwe słabe opady śniegu i marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź, w drugiej części nocy opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr słaby południowo-wschodni.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna około 1 st. C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni.