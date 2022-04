Prognoza pogody na 3 i 4 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia i częściowo środkowa Europa znajduje się w zasięgu wyżu z centrum nad Atlantykiem. Nad resztą kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Nad Polskę sięga klin wspomnianego wyżu. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia i częściowo środkowa Europa znajduje się w zasięgu wyżu z centrum nad Atlantykiem. Nad resztą kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Nad Polskę sięga klin wspomnianego wyżu. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na północnym zachodzie również deszczu. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich Karpat o 8 cm. Temperatura maksymalna od 0 st. C na południowym wschodzie, około 5 st. C w centrum, do 7 st. C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Porywy wiatru w Sudetach do 55 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i zachodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a nad morzem okresami opady deszczu. Słabe opady śniegu możliwe również w obszarach podgórskich Karpat i w górach. Temperatura minimalna od -8 st. C lokalnie na południu Podlasia, około -3 st. C w centrum kraju, do 2 st. C nad morzem; w kotlinach karpackich spadek temperatury lokalnie do -12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wzmagający się stopniowo od północnego zachodu do dość silnego, nad morzem w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 65 km/h, powodujące zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie i północy kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem, początkowo również śniegu. Słaby śnieg możliwy również w Bieszczadach. Temperatura maksymalna od 4 st. C miejscami na wschodzie, do 8 st. C w centrum i miejscami na północy; w obszarach podgórskich Karpat od 2 st. C do 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem wzmagający się do silnego, do 40 km/h, w porywach na zachodzie, północy i w centrum do 70 km/h, nad morzem do 90 km/h, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h, powodujące zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek pogodnie. Temperatura minimalna około -3 st. C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna około 7 st. C. Wiatr rano słaby, później wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.