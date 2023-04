Prognoza pogody na 3 i 4 kwietnia

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy wyż z głównym centrum w rejonie południowej Norwegii, jedynie częściowo wschód oraz południe kontynentu znajduje się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pomiędzy niżem znad Ukrainy, oddziałującym na południowym wschodzie, a wyżem znad Skandynawii, obejmującym północno-zachodnią część kraju. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo miejscami na północy, zachodzie i w centrum kraju małe. Na południowym wschodzie opady śniegu, w Karpatach powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, w Tatrach do 7 cm. Przelotne opady śniegu miejscami także w Sudetach oraz na wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura maksymalna od 0 st. C, 2 st. C na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich do 6 st. C, 7 st. C na zachodzie kraju; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od minus 2 st. C do 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, północny i północno-zachodni. W szczytowych partiach gór wiatr porywisty, wysoko w Sudetach w porywach do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Głównie na południowym wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 5 st. C do minus 2 st. C, lokalnie w rejonach podgórskich spadki temperatury do minus 7 st. C; cieplej na wybrzeżu, około 0 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków północnych. W szczytowych partiach gór wiatr porywisty, wysoko w Sudetach w porywach do 70 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, rano gdzieniegdzie małe. Miejscami przelotne opady śniegu, na północnym zachodzie kraju po południu także śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna 1 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 5 st. C na zachodzie kraju; w rejonach podgórskich od minus 1 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 5 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, północny.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około minus 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.