Prognoza pogody na 3 i 4 lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że prawie cały kontynent obejmują wyże, tylko północne krańce Europy są w zasięgu niżu znad Morza Norweskiego. Pogodę w Polsce kształtuje wyż z centrum w rejonie Zatoki Gdańskiej. Utrzyma się nad Polską powietrze polarne morskie, cieplejsze na południu, chłodniejsze na północy kraju.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1009 hPa i będzie spadać.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach wschodnich oraz w Karpatach okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 st. C, 25 st. C na wschodzie do 27 st. C, 29 st. C na zachodzie, nad morzem miejscami 21 st. C, 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, tylko na wschodzie z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na Pomorzu okresami duże i tam po północy przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Nad ranem utworzą się lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 13 st. C do 17 st. C, chłodniej w kotlinach górskich od 11 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą południowo-wschodniego. W czasie burz wiatr porywisty.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. C do 29 st. C, na południowym wschodzie cieplej do 31 st. C. Nad morzem chłodniej od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do około 70 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych.

W nocy w stolicy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Lokalnie możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami możliwy wzrost do dużego i wtedy przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zachodni, okresami zmienny. W trakcie ewentualnych burz porywy wiatru do 70 km/h.