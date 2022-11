Prognoza pogody na 3 i 4 listopada

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia, Południowa i częściowo Centralna jest pod wpływem rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Morzem Północnym, któremu towarzyszą fronty atmosferyczne. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się w zasięgu wyżu z centrum przemieszczającym się znad Czech nad Ukrainę. Polska jest w zasięgu tego wyżu. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia, Południowa i częściowo Centralna jest pod wpływem rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad Morzem Północnym, któremu towarzyszą fronty atmosferyczne. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się w zasięgu wyżu z centrum przemieszczającym się znad Czech nad Ukrainę. Polska jest w zasięgu tego wyżu. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W czwartek w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane; na północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 10 st.C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 15 st.C na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, tylko na północnym wschodzie z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane, na północnym zachodzie także duże. Miejscami, głównie na północnym wschodzie, mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 4 st.C na Mazowszu, Pomorzu Wschodnim i w rejonach podgórskich Karpat do 9 st.C na Śląsku; chłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich od 1 st.C do 3 st.C oraz miejscami przygruntowe przymrozki do -1 st.C Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 85 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

W piątek w dzień zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko miejscami na południu duże. W południowo-zachodniej połowie kraju gdzieniegdzie słaby deszcz. Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 10 st.C na Mazurach, Mazowszu i Pomorzu do 16 st.C na Śląsku; chłodniej na Podlasiu i Suwalszczyźnie około 8 st.C Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 85 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W czwartek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna około 13 st.C Wiatr słaby, zachodni, po południu skręcający na południowo-wschodni.

W nocy z czwartku na piątek na ogół pogodnie. Możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 m i w ich zasięgu lokalnie zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna około 4 st.C Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W piątek w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 13 st.C Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.