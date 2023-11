Prognoza pogody na 3 i 4 listopada

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje rozległy układ niskiego ciśnienia z głównym ośrodkiem nad Morzem Północnym oraz związane z nim fronty atmosferyczne, jedynie wschodnie oraz południowo-zachodnie krańce kontynentu są w zasięgu wyżów. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego niżu. Z zachodu na wschód przemieszcza się związany z tym niżem pofalowany front atmosferyczny. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na wschodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 976 hPa i będzie spadać, wieczorem zacznie rosnąć.

W piątek w Polsce zachmurzenie duże, na zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, przemieszczające się z zachodu na wschód. Prognozowana suma opadów na wschodnim Pomorzu, Kujawach, Warmii, zachodnim Mazowszu i na południu Polski od 10 mm do 15 mm, a w rejonie Kotliny Kłodzkiej do 20 mm, na Podhalu do 30 mm. Na południu lokalnie możliwe burze. W Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu; na szczytach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura maksymalna od 10 st. C na północnym zachodzie, około 13 st. C w centrum, do 16 st. C na południowym wschodzie; chłodniej na Przedgórzu Sudeckim, od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, stopniowo słabnący, południowo-wschodni, od zachodu kraju stopniowo skręcający na zachodni. We wschodniej połowie kraju i w centrum gdzieniegdzie wiatr w porywach do 75 km/h, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach do 110 km/h, a w Tatrach do 160 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodzie i południu możliwe rozpogodzenia. Miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju, opady deszczu. W północno-wschodniej i częściowo centralnej Polsce oraz na Opolszczyźnie prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm, a na wschodnim wybrzeżu do 20 mm. Wysoko w Karpatach i Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 4 st. C do 8 st. C; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich, około 2 st. C. Wiatr umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny, w całym kraju porywisty, na ogół południowo-zachodni i zachodni. Na wschodzie porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h, a w Tatrach do 150 km/h i stopniowo słabnące.

W sobotę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie początkowo duże i zanikające słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na północy, około 11 st. C w centrum, do 13 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy okresami porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 70 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni i południowy.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w drugiej połowie nocy stopniowo zanikające. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.