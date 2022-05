Prognoza pogody na 3 i 4 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-wschodnia, wschodnia oraz częściowo centralna Europa znajduje się w zasięgu niżu z ośrodkiem w rejonie Morza Barentsa i związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Południe kontynentu jest w rozległym obszarze lekko obniżonego ciśnienia, natomiast zachód Europy i południowa Skandynawia znajdują się pod wpływem słabego wyżu znad Azorów.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północno-wschodnia, wschodnia oraz częściowo centralna Europa znajduje się w zasięgu niżu z ośrodkiem w rejonie Morza Barentsa i związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Południe kontynentu jest w rozległym obszarze lekko obniżonego ciśnienia, natomiast zachód Europy i południowa Skandynawia znajdują się pod wpływem słabego wyżu znad Azorów.

Polska stopniowo od północy zaczyna dostawać się w zasięg niżu. Na północy kraju zaznacza się chłodny front atmosferyczny. Jesteśmy w napływającym z północnego zachodu powietrzu polarnym morskim, jedynie nad północną część kraju napływa chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie się nieznacznie

wahać.

We wtorek w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo lokalnie małe. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu kraju również burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz lokalnie do 12 mm. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura maksymalna od 9 st. C nad morzem, 14 st. C na północy, około 18 st. C w centrum do 20 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na północnym wschodzie małe. Na południu i wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W drugiej połowie nocy miejscami, szczególnie na północy i w kotlinach górskich, utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -3 st. C na północnym wschodzie, około 5 st. C w centrum do 10 st. C na południowym wschodzie. Na Podhalu oraz północnym zachodzie przygruntowe przymrozki do -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, jedynie miejscami na wschodzie północny.

W środę w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu oraz zachodzie wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu kraju również burze, lokalnie z gradem. Bez opadów jedynie na północnym wschodzie. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz lokalnie na południu do 12 mm. Na szczytach Tatr opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 12 st. C na północnym wschodzie, około 17 st. C w centrum i na zachodzie do 19 st. C na południu. Chłodniej na Półwyspie Helskim 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające dużego. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni skręcający na północny.

W nocy z wtorku na środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni

W środę w dzień zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.