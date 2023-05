Prognoza pogody na 3 i 4 maja

Centralna oraz częściowo północna Europa jest w zasięgu wyżów z centrami nad Morzem Północnym oraz Morzem Norweskim, pozostały obszar kontynentu znajduje się pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu klina wyżowego. Na południowych krańcach Polski zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. Za frontem napłynie chłodne powietrze polarne morskie, przed frontem będzie utrzymywało się ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie się wahać.

Na krańcach południowych i południowo-wschodnich kraju zachmurzenie duże, opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Temperatura maksymalna od 12 st. C na północy kraju do 16 st. C na południu, chłodniej w dolinach karpackich, około 7 st. C i nad morzem, 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W nocy ze środy na czwartek na Pogórzu Karpackim i południu Podkarpacia zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 0 st. C na północy do 7 st. C na południowym wschodzie. Miejscami na północy oraz na Przedgórzu Sudeckim przygruntowe przymrozki -3 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i w Bieszczadach okresami duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 12 st. C na północy kraju do 16 st. C na południu i zachodzie, chłodniej w dolinach karpackich i nad morzem, około 8 st. C, 9 st. C. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem okresami umiarkowany, północno-wschodni.

W Warszawie w środę zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

Natomiast w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, zmienny.