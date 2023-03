Prognoza pogody na 3 i 4 marca

Jak informuje IMGW, północno-wschodnia, wschodnia oraz południowa Europa znajduje się w zasięgu niżów z ośrodkami nad północną Skandynawią oraz Sycylią. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem wyżu z rejonu Północnej Irlandii. Polska południowa i zachodnia pozostaje na skraju wyżu, zaś północny obszar naszego kraju jest na skraju niżu znad północnej Skandynawii. Pod wieczór, na krańcach północnych, zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Pozostajemy w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, a na północnym wschodzie rano również śniegu. Przed południem miejscami utrzymujące się mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 2 st. C na południowym wschodzie do 6 st. C miejscami na zachodzie; w obszarach podgórskich lokalnie od -2 st. C do 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a nad morzem również deszczu. Temperatura minimalna od -2 st. C na południu do 3 st. C nad morzem; lokalnie w obszarach podgórskich spadek temperatury do -10 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, na północnym wschodzie do 65 km/h, a na wschodnim wybrzeżu do 70 km/h, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej. Temperatura maksymalna od 1 st. C na północnym wschodzie do 5 st. C na zachodzie; w obszarach podgórskich lokalnie od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północnym wschodzie do 65 km/h, a na wschodnim wybrzeżu do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach i Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W drugiej połowie nocy słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna około 0 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, zachodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna około 4 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni.