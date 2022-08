Prognoza pogody na 3 i 4 sierpnia

Jak informuje IMGW, Europa północna oraz południowo-wschodnia są pod wpływem niżów z ośrodkami nad Morzem Norweskim, Morzem Barentsa wraz z układami frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu obejmują wyże. Polska jest w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Wschodnia i centralna część kraju pozostaje w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego, nad część zachodnią zaczyna napływać masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie rosło.

W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 26 st. C, 28 st. C na wschodzie oraz nad morzem do 30 st. C, 33 st. C na zachodzie; chłodniej na Podhalu, około 24 st. C. Wiatr słaby, na północny miejscami umiarkowany, na wschodzie kraju z kierunków wschodnich, na zachodzie z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Początkowo na południowym wschodzie możliwe są przelotne opady deszczu, a później mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 15 st. C do 20 st. C, chłodniej, od 12 st. C do 14 st. C będzie na krańcach wschodnich kraju i w rejonach podgórskich. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

W czwartek zachmurzenie małe, na północy także umiarkowane. Temperatura maksymalna od 27 st. C, 29 st. C na krańcach wschodnich kraju oraz nad morzem, około 31 st. C w centrum do 32 st. C, 36 st. C na zachodzie; chłodniej na Podhalu, około 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, jedynie na południowym wschodzie kraju wschodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czwartek w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.