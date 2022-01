Prognoza pogody na 3 i 4 stycznia

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Europa południowa będzie w zasięgu wyżów, zaś nad pozostałą częścią pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Morzem Norweskim, Irlandią, Bałtykiem oraz północno-zachodnią Rosją wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie na skraju rozległego niżu z ośrodkiem głównym nad Morzem Norweskim. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych związany z płytkim niżem nad Morzem Bałtyckim. Będziemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 989 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W poniedziałek w całym kraju w dzień będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów wyniesie do około 10 mm na południowym wschodzie.

W górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem; zaś w Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od 4 st. do 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu i w górach silny, od 35 km/h do 45 km/h, porywisty, zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 75 km/h, w Karpatach do 90 km/h i w Sudetach do 80 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Miejscami opady deszczu, w górach śniegu i deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna wyniesie od 2 st. do 6 st. C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 0 st. C.

Prognozowany jest wiatr umiarkowany, na wybrzeżu wschodnim dość silny, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru wyniosą do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h i w Karpatach do 70 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w całym kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu.

Prognozowana wysokość opadów wynosi około 10 mm na północy i południowym zachodzie. W górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem; w Tatrach prognozowany jest przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 7 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C do 9 st. C, ale miejscami na południu i południowym zachodzie około 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, na północy gdzieniegdzie dość silny, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na wybrzeżu porywy wiatru wyniosą do 60 km/h, w rejonach podgórskich do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h i w Karpatach do 130 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie będzie duże, początkowo większe przejaśnienia. Prognozowane są też przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni.

W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

We wtorek w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy i południowo-zachodni.