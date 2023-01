Prognoza pogody na 3 i 4 stycznia

Jak informuje IMGW, Europa Zachodnia po Centralną oraz Skandynawia są w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest na skraju klina wyżu znad Atlantyku. Z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotny deszcz, na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 5 st. C na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 10 st. C na Mazowszu oraz Śląsku Dolnym i Opolskim; lokalnie na południowym zachodzie może być cieplej do 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny od 40 km/h do 50 km/h, porywisty, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 75 km/h i stopniowo słabnące, w Sudetach do 70 km/h i w Karpatach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy miejscami opady deszczu. Lokalnie możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -1 st. C na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i w Kotlinie Kłodzkiej do 3 st. C na zachodzie i nad morzem; chłodniej w rejonach podgórskich, szczególnie Karpat, tam spadek temperatury do -5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich i południowych. Rano w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

W środę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane; na pozostałym obszarze całkowite i duże z opadami deszczu, na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Sudetach śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna od 5 st. C miejscami na wschodzie do 10 st. C na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz Ziemi Lubuskiej; chłodniej na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich Karpat około 3 st. C. Wiatr umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny i silny od 30 km/h do 45 km/h, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h oraz w Sudetach wzrastający od 70 km/h do 120 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Chwilami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie nad ranem silne zamglenia. Temperatura minimalna 1 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowo-zachodni i południowy.