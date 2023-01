Prognoza pogody na 3 stycznia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia po Centralną oraz Skandynawia będą w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Na pozostałym obszarze pogodę będą kształtować niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie na skraju klina wyżu znad Atlantyku. Z zachodu napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia po Centralną oraz Skandynawia będą w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Na pozostałym obszarze pogodę będą kształtować niże z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie na skraju klina wyżu znad Atlantyku. Z zachodu napływać będzie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie rosnąć.

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotny deszcz, na Podkarpaciu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg.

Temperatura maksymalna od 5 st. C na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat do 10 st. C na Mazowszu oraz Śląsku Dolnym i Opolskim; lokalnie na południowym zachodzie może być cieplej, do 11 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny od 40 km/h do 50 km/h, porywisty, zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 75 km/h i stopniowo słabnące, w górach do 65 km/h.