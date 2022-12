Prognoza pogody na 30 i 31 grudnia

Jak informuje IMGW, południowa i południowo-wschodnia część kontynentu pozostaje w zasięgu wyżu. Nad resztą Europy dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Morza Norweskiego i Skandynawii. Z zachodu na wschód kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Wzrost ciśnienia. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i nieznacznie będzie się wahać.

W piątek na północy zachmurzenie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie w południowej połowie kraju opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na południowym wschodzie do 9 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów i w Karpatach do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane od zachodu wzrastające do dużego. Początkowo na zachodzie, nad ranem również w centrum i na północy, opady deszczu. Na wschodzie i południu kraju początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 0 st. C, 1 st. C na północnym wschodzie i lokalnie na południu do 5 st. C na zachodzie i nad morzem; chłodniej w rejonach podgórskich od -1 st. C do 0 st. C. Temperatura minimalna wystąpi w pierwszej połowie nocy, potem będzie rosnąć. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem oraz na krańcach południowo-zachodnich w porywach do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 120 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum i nad morzem do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w zachodniej połowie kraju i nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 130 km/h, w Karpatach do 90 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie na ogół duże. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i porywistego, południowo-zachodni i południowy.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni.