Prognoza pogody na 30 i 31 lipca

Jak informuje IMGW, północna Skandynawia, rejon Morza Bałtyckiego oraz częściowo zachodnia Europa są jeszcze w zasięgu wyżów. Resztę kontynentu obejmują niże z ośrodkami nad Finlandią, Morzem Norweskim i Karpatami. Polska stopniowo od południa zacznie dostawać się pod wpływ niżu przemieszczającego się znad Bałkanów przez Słowację nad południowo-wschodnią Polskę. Jedynie na północy kraju pogodę kształtuje wyż znad Bałtyku. Południowa i południowo-wschodnia część kraju pozostanie w cieplejszym powietrzu polarnym morskim, nad pozostały obszar napływać będzie chłodniejsza masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

W sobotę na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu Zachodnim okresami duże i tam możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże lub całkowite z opadami deszczu, a na południowym wschodzie również burze. Miejscami opady będą intensywne, prognozowana suma opadów w południowej i centralnej Polsce miejscami od 20 mm do 30 mm, a w Wielkopolsce i na Kujawach od 35 mm do 40 mm. Burzom towarzyszyć mogą opady gradu. Temperatura maksymalna od 20 st., 22 st. C na północnym wschodzie, południowym zachodzie, nad morzem oraz w kotlinach karpackich do 25 st. C na północnym zachodzie i wschodzie oraz 28, 29 st. C na południowym wschodzie. Chłodniej tylko w strefie opadów oraz w kotlinach sudeckich, od 15 do 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W nocy na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże lub całkowite z opadami deszczu. Na południowym wschodzie możliwe będą też burze. Miejscami opady deszczu będą intensywne. Na wschodzie, w centrum i południu kraju prognozowana suma opadów miejscami od 20 mm do 30 mm, na południowym zachodzie do 35 mm, a w Wielkopolsce, na Kujawach, zachodzie Ziemi Łódzkiej i Mazowsza do 50 mm. Temperatura minimalna od 12 st. C, 13 st. C na północy do 15 st. C, 17 st. C na południu i w centrum. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych tylko na południowym wschodzie południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

W niedzielę na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, a na wschodzie również burze. Prognozowana suma opadów miejscami we wschodniej i centralnej Polsce od 20 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 15 st. C, 16 st. C na północnym wschodzie oraz w strefie opadów na południu kraju, około 20 st. C w centrum, na wschodzie i nad morzem do 25 st. C, 27 st. C na zachodzie. Chłodniej tylko w kotlinach karpackich, około 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, tylko na południowym wschodzie południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.