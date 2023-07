Prognoza pogody na 30 i 31 lipca

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominują rozległe niże z ośrodkami nad południową Norwegią, północno-wschodnim Atlantykiem i północnymi Włochami oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych, jedynie Półwysep Iberyjski oraz obszar Francji znajdują się pod wpływem wyżu. Polska jest w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem głównym w rejonie Norwegii. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Jesteśmy w powietrzu polarnym morskim, przejściowo cieplejszym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, a na północy i południu również burze; możliwy drobny grad. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat do 26 st. C gdzieniegdzie na zachodzie i wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na zachodnim wybrzeżu dość silny, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h a w Sudetach do 60 km/h.

W nocy w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do około 10 mm. Lokalnie, głównie na wschodzie i południu, mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 10 st. C w rejonach podgórskich Sudetów, około 14 st. C w centrum i na zachodzie, do 17 st. C w Małopolsce i na Rzeszowszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty, w Sudetach porywy wiatru wzrastające od 60 km/h do 70 km/h.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu oraz na południowym wschodzie z burzami. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C w rejonach podgórskich, w rejonie Zatoki Gdańskiej, w północnej Wielkopolsce oraz na Kujawach do 25 st. C na Podkarpaciu; chłodniej nad morzem, Pomorzu oraz Podhalu około 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, gdzieniegdzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W burzach wiatr porywisty, w Sudetach porywy wiatru wzrastające od 70 km/h do 80 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna około 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, początkowo możliwe też zanikające burze. Temperatura minimalna około 15 st. C. Wiatr słaby, zachodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Niewykluczone słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.