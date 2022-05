Prognoza pogody na 30 i 31 maja

Jak informuje IMGW, nad Europą dominują niże. Polska jest pod wpływem układu niżowego z ośrodkiem głównym nad północno-zachodnią Rosją oraz pogłębiającymi się ośrodkami wtórnymi. Jeden z nich przemieszcza się znad południowej Skandynawii przez Niemcy nad północną część kraju, a drugi znad Bałkanów nad Litwę, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju. Pozostajemy w chłodnym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. W zachodniej połowie kraju oraz w centrum burze. Miejscami na północnym zachodzie burze przejściowo z opadami deszczu o natężeniu silnym, lokalnie z gradem. Na północnym wschodzie okresami jednostajne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów na północy do 25 mm, a na zachodzie i w centrum do 15 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 10 st. C, 13 st. C na północnym wschodzie i 14 st. C w rejonach podgórskich do 17 st. C na zachodzie i 18 st. C, 19 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, nad morzem północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy i południu, przelotne opady deszczu. Początkowo zanikające burze. Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem miejscami krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 5 do 9 st. C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Sudetów od 2 do 4 st. C, a cieplej na południowym wschodzie do 11 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy, zachodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich przelotne opady deszczu. Na północy miejscami możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na północy do 10 mm. Temperatura maksymalna od 14 st. C, 16 st. C na północy do około 19 st. C w centrum i 22 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, jedynie na południu słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowo-zachodni, później z kierunków zmieniających się.