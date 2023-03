Prognoza pogody na 30 i 31 marca

Jak informuje IMGW Europa południowa jest pod wpływem wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Polskę od zachodu nasuwa się zatoka związana z rozległym układem niżowym znad Atlantyku, tylko jeszcze nad południowo-wschodnią część kraju sięga klin wyżu znad Bałkanów. Z zachodu do centrum kraju przemieszcza się układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady deszczu, wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Na zachodzie i w centrum burze. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm miejscami w zachodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 7 st.C na Suwalszczyźnie do 14 st.C w centrum kraju i 17 st.C na Dolnym Śląsku, w rejonach podgórskich Karpat od 3 st.C do 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i południowy. Na Pogórzu Karpackim i w czasie burz porywy do 65 km/h. W górach porywy do 80 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Przelotne opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Początkowo, głównie w centrum i na wschodzie zanikające burze z porywami wiatru do 60 km/h. Prognozowana wysokość opadu do 10 mm. Na północnym wschodzie silne zamglenia i lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 5 st.C na wschodzie do 8 st.C na południowym zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 2 st.C do 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W górach porywy do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, lokalnie słabe burze. Temperatura maksymalna od 11 st.C na północnym wschodzie do 16 st.C na zachodzie i południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 9 st.C do 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na ogół południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h, a wysoko w górach do 65 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże, chwilami większe przejaśnienia. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Temperatura maksymalna 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burzy porywy wiatru do 55 km/h.