Prognoza pogody na 30 i 31 stycznia

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia oraz częściowo zachodnia znajdują się pod wpływem niżów wraz z układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze dominuje rozległy wyż znad Atlantyku. Polska znajduje się w zasięgu aktywnego niżu przemieszczającego się znad Skandynawii nad Rosję. Z północy na południe przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Z północnego zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 982 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na zachodzie. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie głównie deszczu ze śniegiem i śniegu, w rejonach podgórskich i w górach śniegu. Podczas opadów śniegu widzialność ograniczona do 500 m. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm - 8 cm, w górach o 10 cm. Lokalnie możliwe burze i krupa śnieżna. Temperatura maksymalna od 1 st. na wschodzie do 5 st. w centrum i na zachodzie oraz 7 st. na Pomorzu Zachodnim. W rejonach podgórskich Karpat około 0 st. Wiatr dość silny i silny, do 50 km/h, nad morzem także bardzo silny, do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, a nad morzem początkowo do 120 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 150 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne, zwłaszcza w górach.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju. Przelotne opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. W Karpatach i na północnym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura od -3 st. na wschodzie do 0 st. na zachodzie i południowym zachodzie oraz 1 st. nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat od -6 do -4 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie i nad morzem także silny, do 50 km/h, północno-zachodni i zachodni. Porywy wiatru początkowo do 90 km/h na południowym wschodzie, 80 km/h nad morzem oraz 75 km/h w głębi kraju. Wysoko w górach wiatr w porywach do 115 km/h. Prędkość wiatru będzie stopniowo słabła. Na wschodzie i w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu, na Dolnym Śląsku także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -2 st. na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 2 st. w centrum i na zachodzie oraz 3 st. na Dolnym Śląsku i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W górach porywy do 60 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe krótkotrwałe burze. Temperatura maksymalna około 3 st. Wiatr dość silny, okresami silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 95 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna około -1 st. Wiatr na ogół dość silny, od 30 km/h do 35 km/h, początkowo w porywach do 75 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 1 st. Wiatr umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.