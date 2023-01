Prognoza pogody na 30 i 31 stycznia

Jak informuje IMGW, zachodnia oraz południowa Europa będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtował będzie rozległy niż z ośrodkiem nad Finlandią. Polska znajdzie się pod wpływem wspomnianego niżu znad Finlandii. Od północnego zachodu nasunie się front okluzji i wolno będzie przemieszczał się na południowy wschód kraju. Z zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, zachodnia oraz południowa Europa będzie w zasięgu klina wyżu znad Atlantyku. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtował będzie rozległy niż z ośrodkiem nad Finlandią. Polska znajdzie się pod wpływem wspomnianego niżu znad Finlandii. Od północnego zachodu nasunie się front okluzji i wolno będzie przemieszczał się na południowy wschód kraju. Z zachodu napłynie chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hPa i będzie rosło.

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu deszczu ze śniegiem, na północnym zachodzie także deszczu i lokalnie marznącego deszczu powodujące gołoledź. Na Podlasiu przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Sudetach o 10 cm. Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 2 st. C w centrum kraju i 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem okresami silny, do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 80 km/h, na Pogórzu Karpackim i w głębi kraju do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach nad ranem porywy do 120 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, nad morzem także deszczu. Lokalnie drogi i chodniki śliskie. W górach przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura minimalna od -3 st. C w dolinach górskich do 0 st. C w centrum i 3 st. C nad morzem. Wiatr umiarkowany i dość silny, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 80 km/h, nad morzem i w głębi kraju do 70 km/h, powodujący zawieje śnieżne, północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 120 km/h, w Tatrach do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na zachodzie i nad morzem także deszczu. Temperatura maksymalna od -2 st. C w rejonach podgórskich Karpat do 2 st. C w centrum kraju i 5 st. C na Pomorzu Zachodnim i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, na Przedgórzu Sudeckim i nad morzem w porywach do 65 km/h, zachodni. Wysoko w górach porywy do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich.