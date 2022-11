Prognoza pogody na 30 listopada i 1 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad wschodnią i środkową Europą nadal dominuje rozległy wyż z centrum nad zachodnią Rosją. Ośrodki niżowe obecne są u wybrzeży Portugalii nad Morzem Jońskim. Polska jest na skraju wyżu znad Rosji. Z południowego wschodu napływać będzie umiarkowanie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1017 hPa i nieznacznie wzrośnie.

w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i południowym zachodzie kraju. Lokalnie na północy i północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, na wschodzie także śniegu, początkowo niewielka możliwość wystąpienia marznącej mżawki powodującej gołoledź. Rano gdzieniegdzie będą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Kaszubach do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie.Lokalnie na północy i wschodzie kraju możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem oraz marznącej mżawki powodującej gołoledź. Miejscami mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -4°C do 0°C, nad morzem do 1°C, chłodniej w dolinach górskich Karpat, od -6 st. C do -4 st. C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami w rejonach podgórskich. Lokalnie na północy, wschodzie i południu kraju możliwe słabe opady deszczu lub mżawki, na wschodzie także śniegu, początkowo niewielka możliwość wystąpienia marznącej mżawki powodującej gołoledź. Rano gdzieniegdzie będą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na zachodzie, południowym zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże. Lokalnie możliwe bardzo słabe opady śniegu lub mżawki. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady śniegu lub mżawki. Temperatura minimalna 0 st. C. Wiatr słaby, wschodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Bardzo słabe opady śniegu lub mżawki. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.