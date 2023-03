Prognoza pogody na 30 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowa będzie pod wpływem wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Nad Polskę nasunie się zatoka związana z rozległym układem niżowym znad Atlantyku, tylko początkowo nad południowo-wschodnią część kraju będzie sięgał klin wyżu znad Bałkanów. Z zachodu do centrum kraju przemieści się układ frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu będzie napływało cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie duże, początkowo w centrum i na wschodzie większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, początkowo na wschodzie kraju i rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Na zachodzie i w centrum lokalne burze. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 7 st.C. na Suwalszczyźnie do 14 st.C. w centrum kraju i 17 st.C. na Dolnym Śląsku, w rejonach podgórskich Karpat od 3 st.C. do 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni i południowy. Na Pogórzu Karpackim i w czasie burz porywy do 65 km/h. W górach porywy do 80 km/h.