Prognoza pogody na 30 października

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschód i północ Europy oraz krańce zachodnie będą w zasięgu aktywnych niżów. Resztę kontynentu obejmie wyż znad Bałkanów.

Polska będzie na skraju klina wyżu znad Bałkanów, ale na zachodzie i północnym wschodzie zaznaczą się płytkie zatoki niżowe. Od Pomorza po Podkarpacie będzie przebiegała strefa rozmywającego się frontu atmosferycznego. Nad południowo zachodnią część kraju napłynie jeszcze cieplejsze powietrze polarne morskie, z domieszką powietrza zwrotnikowego, północny wschód znajdzie się w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie rosło.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie, w centrum i na północy okresami duże. Rano lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C w centrum i 24 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr na ogół słaby, zmienny, na północnym wschodzie umiarkowany, zachodni. Wysoko w Karpatach porywy do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h.