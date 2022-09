Prognoza pogody na 30 września i 1 października

Jak informuje IMGW prawie cała Europa znajduje się w zasięgu rozległego niżu z głównym ośrodkiem położonym pomiędzy Islandią a Wielką Brytanią. Wyże obejmują jedynie krańce wschodnie i część zachodnią Półwyspu Iberyjskiego. Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia, na południowym wschodzie przebiega strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie, nieco cieplejsze na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

W piątek na południowym wschodzie, wschodzie, południu i częściowo w centrum pochmurno i okresami opady, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Najwięcej opadów na południowym wschodzie, do 25 mm, na pozostałym obszarze do 5-10 mm. Na obszarze od Podkarpacia po Roztocze możliwe lokalne burze. Nad resztą kraju przeważnie pogodnie. Temperatura maksymalna na południu i wschodzie od 10 st.C do 13 st.C, na pozostałym obszarze od 14 st.C do 16 st.C, jedynie w górach i w rejonach podgórskich od 9 st.C do 11 st.C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych, tylko na południowym wschodzie umiarkowany, północno-wschodni a w górach okresami dość silny, w porywach do 80 km/h, północno-wschodni.

W nocy w zachodniej połowie kraju na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze przewaga zachmurzenie dużego i miejscami opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i w Karpatach. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a na Przedgórzu Sudeckim do 100 metrów. Temperatura minimalna przeważnie od 5 st.C do 8 st.C, tylko na południowym wschodzie i nad samym morzem do 10 st.C. W górach i na terenach podgórskich od 3 st.C do 5 st.C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, nad morzem okresami umiarkowany, południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach osiągnie do 70 km/h.

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie duże i okresami opady deszczu,miejscami o natężeniu umiarkowanym i prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Stopniowy wzrost zachmurzenia również na zachodzie Polski i tu po południu od zachodu stopniowo też będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu. Nad resztą Polski zachmurzenie na ogół umiarkowane. Rano możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 12 st.C, 14 st.C na wschodzie do 15 st.C, 17 st.C na zachodzie, w górach i rejonach podgórskich od 9 st.C do 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych, w górach umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później chwilami wzrastające do dużego.Niewielka możliwość słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 13 st.C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe opady deszczu. Nad ranem lokalnie możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna 8 st.C. Wiatr słaby, zmienny.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Rano możliwe silne zamglenia. Temperatura maksymalna 14 st.C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.