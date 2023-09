Prognoza pogody na 30 września i 1 października

Jak informuje IMiGW północna i częściowo środkowa Europa oraz częściowo Wyspy Brytyjskie są pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Nad resztą kontynentu dominują wyże. Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem przemieszczającym się znad Morza Norweskiego nad Finlandię. Od centrum na południowy wschód wędruje chłodny front atmosferyczny, a od zachodu zaczyna się rozbudowywać klin wyżu znad Europy Zachodniej. Za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMiGW północna i częściowo środkowa Europa oraz częściowo Wyspy Brytyjskie są pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Nad resztą kontynentu dominują wyże. Polska jest w zasięgu zatoki związanej z niżem przemieszczającym się znad Morza Norweskiego nad Finlandię. Od centrum na południowy wschód wędruje chłodny front atmosferyczny, a od zachodu zaczyna się rozbudowywać klin wyżu znad Europy Zachodniej. Za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1006 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, początkowo na południowym wschodzie, a po południu na zachodzie i w centrum. Przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i południu. We wschodniej połowie kraju możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 st.C na północy do 23 st.C na południowym wschodzie, w dolinach górskich od 16 st.C do 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem i w czasie burz w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Na szczytach gór porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu. W kotlinach sudeckich utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8 st.C do 12 st.C, nad morzem około 14 st.C, w rejonach podgórskich około 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Tatrach porywy do 60 km/h.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na północy kraju wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od około 17 st.C na północy do 20 st.C na zachodzie, w dolinach górskich od 15 st.C do 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem początkowo dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy do 65 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, możliwa burza, głównie w pierwszej połowie dnia. Temperatura maksymalna około 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 10 st.C. Wiatr słaby, zachodni. W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna około 19 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.