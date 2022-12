Prognoza pogody na 31 grudnia i 1 stycznia

Jak informuje IMGW, przeważająca część kontynentu nadal jest pod wpływem rozległych niżów znad Morza Norweskiego i rejonu Wielkiej Brytanii, w strefie frontów atmosferycznych. Jedynie południe i południowy wschód Europy znajdują się w zasięgu wyżu. Polska jest pod wpływem niżu znad Skandynawii i związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Jak informuje IMGW, przeważająca część kontynentu nadal jest pod wpływem rozległych niżów znad Morza Norweskiego i rejonu Wielkiej Brytanii, w strefie frontów atmosferycznych. Jedynie południe i południowy wschód Europy znajdują się w zasięgu wyżu. Polska jest pod wpływem niżu znad Skandynawii i związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

W sobotę na Pomorzu zachmurzenie całkowite, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C, 8 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, około 11 st. C w centrum do 15 st. C, 16 st. C na zachodzie; chłodniej w kotlinach karpackich, około 5 st. C. Wiatr umiarkowany, na obszarach podgórskich okresami dość silny, nad morzem dość silny i silny (od 35 km/h do 40 km/h), południowo-zachodni. Na zachodzie i północy wiatr w porywach do 55 km/h, nad morzem i na Pogórzu Karpackim do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 75 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, na szczytach Sudetów do 140 km/h.

W nocy na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na krańcach południowo-wschodnich okresami duże i tam słabe opady mżawki. Temperatura minimalna od 1 st. C w dolinach karpackich i 3 st. C, 5 st. C na południowym wschodzie, około 9 st. C w centrum, do 12 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, wysoko w górach i nad morzem silny i bardzo silny (od 40 km/h do 50 km/h), południowo-zachodni. Porywy wiatru do 65 km/h, nad ranem na Pogórzu Karpackim do70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 75 km/h, nad morzem do 80 km/h, południowo-zachodni. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 70 km/h, wysoko w Sudetach do 140 km/h.

W niedzielę na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 7 st. C, 9 st. C na południowym wschodzie i w kotlinach karpackich, około 12 st. C, 14 st. C na wschodzie i w centrum, do 15 st. C na południu i zachodzie; cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku 17 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem silny, w porywach do 55 km/h, na Pogórzu Karpackim do 70 km/h, nad morzem do 75 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach początkowo porywy wiatru do 130 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 10 st. C, wystąpi wieczorem. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo duże. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, po południu słabnący, południowo-zachodni.