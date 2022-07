Prognoza pogody na 31 lipca i 1 sierpnia

Jak informuje IMGW Europa zachodnia, częściowo środkowa i północno-wschodnia jest w zasięgu wyżów. Pozostałe rejony Europy obejmują niże z głównymi ośrodkami nas Morzem Norweskim i wschodnią Polską. Znajdujemy się w zasięgu wspomnianego niżu znad Polesia. Ze wschodu i północy napływa wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie rosło.

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, a na wschodzie również burze. Prognozowana suma opadów miejscami we wschodniej i centralnej Polsce od 15 mm do 25 mm, na południowym wschodzie od 25 mm do 40mm. Temperatura maksymalna od 17 st.C na północnym wschodzie oraz w strefie opadów do 22 st.C na wschodzie i 27 st.C na zachodzie. Chłodniej nad morzem około 20 st.C oraz w kotlinach karpackich, od 12 st.C do 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków północnych; tylko na południowym wschodzie zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Tatrach wiatr dość silny i silny od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h.

W nocy na wschodzie zachmurzenie duże lub całkowite z opadami deszczu, na zachodzie i w centrum kraju większe przejaśnienia. Na północnym wschodzie i południu prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm. Nad ranem miejscami silne zamglenia oraz mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 9 st.C do 14 st.C, na zachodzie, nad morzem i krańcach wschodnich 15 st.C, 17 st.C. W kotlinach karpackich od 7 st.C do 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i w centrum z kierunków południowych, na wschodzie północno-zachodni i zachodni. Wysoko w Tatrach wiatr dość silny i silny od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18 st.C na północnym wschodzie do 23 st.C na południu i 27 st.C na zachodzie. W kotlinach karpackich od 14 st.C do 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w Tatrach wiatr dość silny i silny od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, jedynie chwilami duże z możliwością słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 26 st.C. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i zachodni.