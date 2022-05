Prognoza pogody na 31 maja i 1 czerwca

Jak informuje IMGW nad Europą dominują niże, tylko północ i wschód kontynentu znajduje się w zasięgu wyżów. Północna Polska jest w zasięgu niżu przemieszczającego się znad Litwy nad Zatokę Fińską, pozostały obszar kraju dostanie się przejściowo w obszar podwyższonego ciśnienia. Z zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu możliwe burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 st.C do 21 st.C, chłodniej na północy od 14 st.C do 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, w drugiej połowie dnia na południu kraju skręcający na wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami również rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, nad ranem lokalnie na południu kraju możliwe burze i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 8 st.C do 13 st.C, chłodniej na Suwalszczyźnie i w kotlinach Sudeckich około 6 st.C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie kraju również burze. Prognozowana suma opadów miejscami na północy i wschodzie do 15 mm, a lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 st.C do 22 st.C, chłodniej miejscami na wybrzeżu od 14 st.C do 16 st.C. Najcieplej lokalnie na południowym wschodzie do 23 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i południowo-zachodni, jedynie początkowo na wschodzie kraju powieje z południa. W czasie burz wiatr w porywach do około 70 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu od zachodu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowo-zachodni, później z kierunków zmieniających się. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 11 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a wieczorem możliwa burza. Temperatura maksymalna 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.