Prognoza pogody na 31 marca

Jak informuje IMGW, przeważająca część Europy będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Alpami. Pogodę kształtować będą pofalowane, powoli przemieszczające się fronty atmosferyczne. Jedynie północno-zachodnie krańce kontynentu znajdować się będą pod wpływem wyżu. Polska będzie w zasięgu zatoki związanej z wcześniej wspomnianym niżem, na południu kraju zaznaczy się obecność frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, cieplejszej na południu i chłodniejszej na północy.

Jak informuje IMGW, przeważająca część Europy będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Alpami. Pogodę kształtować będą pofalowane, powoli przemieszczające się fronty atmosferyczne. Jedynie północno-zachodnie krańce kontynentu znajdować się będą pod wpływem wyżu. Polska będzie w zasięgu zatoki związanej z wcześniej wspomnianym niżem, na południu kraju zaznaczy się obecność frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza, cieplejszej na południu i chłodniejszej na północy.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

W czwartek na północy i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu miejscami o umiarkowanym natężeniu i tam suma opadów około 12 mm, w woj. Podkarpackim do 20 mm. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, w Tatrach o 8 cm. Temperatura maksymalna od 2 st. C, 4 st. C na północy kraju, około 6 st. C, 7 st. C w centrum, do 10 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h na wybrzeżu, przeważnie północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.