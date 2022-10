Prognoza pogody na 31 października i 1 listopada

IMGW informuje, że południowa i środkowo-wschodnia Europa znajduje się pod wpływem rozległego acz słabego wyżu, pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu niżów znad zachodniej Rosji i rejonu Islandii oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu rozległego wyżu. Na północnym wschodzie kraju zaznacza się wpływ rozmywającego się frontu atmosferycznego. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, tylko początkowo północny wschód kraju pozostaje w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W poniedziałek na północy kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Miejscami mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m, lokalnie utrzymująca się przez większą część dnia. Temperatura maksymalna od 12 st. C na Suwalszczyźnie, około 17 st. C w centrum do i 21 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków południowych. W Sudetach wiatr porywisty.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i w centrum możliwe słabe opady mżawki lub deszczu. Na przeważającym obszarze kraju gęsta mgła ograniczająca widzialność do 100 m, 200 m, lokalnie do 50 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 8 st. C do 12 st. C, chłodniej na Suwalszczyźnie, Podlasiu i w rejonach podgórskich od 2 st. C do 5 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami, na południu rozpogodzenia. Na północy i w centrum możliwe słabe opady mżawki lub deszczu. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m. Temperatura maksymalna od 10 st. C na północnym wschodzie, około 17 st. C w centrum do 20 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr przeważnie słaby, nad morzem i w rejonach podgórskich umiarkowany, w rejonach podgórskich porywy do 60 km/h, z kierunków południowych. W górach porywy wiatru do 80 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie przeważnie małe. Początkowo miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m i w ich zasięgu lokalnie zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna 17 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m i w ich zasięgu lokalnie zachmurzenie całkowite. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 m i w ich zasięgu lokalnie zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.