Prognoza pogody na 31 października i 1 listopada

Jak informuje IMiGW nad Europą dominują niże z ośrodkami głównymi nad Bałtykiem i Atlantykiem. Związane z nimi są układy frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu niżu znad Bałtyku. Z zachodu na wschód przemieszcza się związany z tym niżem, chłodny front atmosferyczny. Pozostajemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na wschodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 983 hPa i będzie rosło.

Jak informuje IMiGW nad Europą dominują niże z ośrodkami głównymi nad Bałtykiem i Atlantykiem. Związane z nimi są układy frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu niżu znad Bałtyku. Z zachodu na wschód przemieszcza się związany z tym niżem, chłodny front atmosferyczny. Pozostajemy w powietrzu polarnym morskim, cieplejszym na wschodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 983 hPa i będzie rosło.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Na wybrzeżu i Pomorzu oraz na południu Górnego Śląska i Małopolski prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 st.C na północnym zachodzie do 18 st.C w centrum i na południowym wschodzie kraju. Wiatr umiarkowany, okresami na południu dość silny, porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W głębi kraju porywy do 65 km/h, pod koniec dnia na zachodnim wybrzeżu do 70 km/h, w rejonach podgórskich do 75 km/h, w Sudetach do 80 km/h i w Tatrach do 110 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie od 10 mm do 15 mm. Wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 3 st.C na Pomorzu do 8 st.C w centrum kraju i 10 st.C na wschodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, miejscami porywisty, zachodni. Na wybrzeżu i w Sudetach porywy wiatru do 75 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże oraz gdzieniegdzie słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 8 st.C miejscami na Pomorzu i wybrzeżu do 11 st.C w centrum i 15 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie przeważnie duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 8 st.C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór także rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.