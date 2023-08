Prognoza pogody na 31 sierpnia i 1 września

Jak informuje IMGW nad Europą nadal dominują układy niżowe z frontami atmosferycznymi, jedynie krańce zachodnie kontynentu oraz częściowo wschodnia i południowa Europa znajdują się w zasięgu wyżów. Niż znad północno-wschodniej Polski odsuwa się na północ. Klin wyżowy obejmujący pozostały obszar kraju stopniowo słabnie. Od zachodu, znad Danii, nasuwa się płytki niż wraz z frontem okluzji. Napływa polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 997 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do około 10 mm, w południowo-wschodniej Polsce do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 st.C do 22 st.C, nad morzem 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 55 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północy i w centrum kraju możliwe burze. Na południu lokalnie krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 8 st.C do 12 st.C, cieplej nad morzem i lokalnie na wschodzie 13°C, chłodniej w rejonach podgórskich około 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek zachmurzenie umiarkowane lub duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Na północy kraju możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 19 st.C do 23 st.C, chłodniej na północnym zachodzie od 15 st.C do 19 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 70 km/h. W czasie burz i nad morzem porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie początkowo duże, później okresami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Po południu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna około 11 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna około 21 st.C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni.