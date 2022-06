Prognoza pogody na 4 czerwca

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar kontynentu będzie pod wpływem niżów. Główne ośrodki niżowe znajdą się nad Hiszpanią i Francją, Węgrami oraz nad północną Skandynawią. Od Wysp Brytyjskich, przez Bałtyk, po zachodnią Rosję będzie rozciągał się słaby wyż. Polska Południowa będzie pod wpływem płytkiego ośrodka niżowego z układem frontów, a na północy kraju zaznaczy się klin wyżowy. Z południa napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar kontynentu będzie pod wpływem niżów. Główne ośrodki niżowe znajdą się nad Hiszpanią i Francją, Węgrami oraz nad północną Skandynawią. Od Wysp Brytyjskich, przez Bałtyk, po zachodnią Rosję będzie rozciągał się słaby wyż. Polska Południowa będzie pod wpływem płytkiego ośrodka niżowego z układem frontów, a na północy kraju zaznaczy się klin wyżowy. Z południa napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i po południu zacznie rosnąć.

IMGW prognozuje, że w sobotę w Polsce na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże i możliwe słabe przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 20 mm, na południu i wschodzie kraju miejscami do 25 mm. Temperatura maksymalna od 16-18 stopni Celsjusza nad morzem, w kotlinach górskich, lokalnie na Wysoczyźnie Tureckiej, do 21-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.