Prognoza pogody na 4 grudnia

Jak podaje IMGW, Europa zachodnia oraz północna część Skandynawii znajdować się będą pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Morzem Północnym, Niemcami, Bałtykiem oraz północno-zachodnią Rosją wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszczać się będzie znad Niemiec na wschód naszego kraju oraz związanego z nim okludującego się układu frontów atmosferycznych. Z południowego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie duże, na południowym wschodzie i wschodzie z większymi przejaśnieniami, a początkowo nawet z rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady śniegu, na wybrzeżu również deszczu ze śniegiem. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od -1 st. miejscami na północy do 3 st. na południowym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat od -5 st. do 0 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-wschodni. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.