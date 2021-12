Prognoza pogody na 4 i 5 grudnia

Jak informuje IMGW nad Europą dominują niże wraz z układami frontów atmosferycznych. W zasięgu wyżów znajduje się jedynie częściowo wschód i północ kontynentu. Polska jest pod wpływem rozległego niżu z głównym ośrodkiem nad Morzem Północnym. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie duże, na południowym wschodzie i wschodzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu, na wybrzeżu i południowym zachodzie również deszczu ze śniegiem. Bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od -1 st.C miejscami na północy do 3 st.C na południowym zachodzie oraz na Półwyspie Helskim; w obszarach podgórskich Karpat od -5 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-wschodni. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu. W obszarach podgórskich Karpat przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Na południowym zachodzie gdzieniegdzie opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura minimalna od -5 st.C na północnym wschodzie, około -1 st.C w centrum, do 0 st.C na zachodzie oraz do 1 st.C na Półwyspie Helskim; w obszarach podgórskich Karpat od -7 st.C do -4 st.C. Miejscami spadek temperatury poniżej 0 st.C będzie powodował zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie skręcający na kierunki wschodnie. W Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedziele zachmurzenie duże, lokalnie z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południowym zachodzie także deszczu. Temperatura maksymalna od -2 st.C na północnym wschodzie, około 1 st.C w centrum, do 3 st.C na zachodzie i Półwyspie Helskim. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w porywach do 60 km/h, z kierunków zmieniających się.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura minimalna -1 st.C.Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże i opady śniegu. Temperatura maksymalna 1 st.C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.