Prognoza pogody na 4 i 5 grudnia

Jak informuje IMGW Europa północno-wschodnia i wschodnia pozostają w zasięgu wyżu znad Rosji; pozostały obszar kontynentu znajduje się na skraju niżu z ośrodkiem głównym nad Atlantykiem i ośrodkami wtórnymi nad Europą Zachodnią. Polska wschodnia jest na skraju wyżu znad Rosji, natomiast zachodnia na skraju niżu znad Atlantyku. Pozostaniemy w wilgotnym powietrzu polarnym morskim, na południowym zachodzie nieco cieplejszym.

Jak informuje IMGW Europa północno-wschodnia i wschodnia pozostają w zasięgu wyżu znad Rosji; pozostały obszar kontynentu znajduje się na skraju niżu z ośrodkiem głównym nad Atlantykiem i ośrodkami wtórnymi nad Europą Zachodnią. Polska wschodnia jest na skraju wyżu znad Rosji, natomiast zachodnia na skraju niżu znad Atlantyku. Pozostaniemy w wilgotnym powietrzu polarnym morskim, na południowym zachodzie nieco cieplejszym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i zacznie spadać.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i południowym zachodzie. W południowej połowie kraju na ogół bez opadów. Poza tym miejscami opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu. Przed południem lokalnie opady marznącej mżawki lub deszczu powodujące gołoledź. Rano mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -1 st.C na Suwalszczyźnie do 2 st.C w centrum i 7 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i południowym zachodzie. Od wschodniego wybrzeża i Pomorze po Podlasie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na północnym wschodzie lokalnie deszczu marznącego powodującego gołoledź. W pozostałej części kraju miejscami opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -3 st.C na Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim do 2 st.C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu. Miejscami słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie także opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie rano możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od -1 st.C na Suwalszczyźnie do 3 st.C w centrum i 7 st.C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, południowo-wschodni. Lokalnie na pogórzu Karpackim porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 75 km/h, w Tatrach do 70 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna około 1 st.C. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna -1 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.