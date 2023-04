Prognoza pogody na 4 i 5 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowa i południowo-wschodnia oraz północno-zachodnie krańce kontynentu będą w zasięgu niżów i związanych z nimi układami frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtował będzie wyż z centrami nad Skandynawią oraz Morzem Północnym. Polska będzie w zasięgu tego wyżu, w chłodnej arktycznej masie powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na północnym zachodzie kraju po południu także śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 1 st. C na wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej, około 3 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na północy i południu miejscami porywisty, północny i północno-zachodni. Na wschodnim wybrzeżu porywy wiatru do60 km/h, a w Sudetach do 70 km/h i w górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na południu kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady śniegu, na północnym zachodzie także śniegu z deszczem. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej na Pomorzu Wschodnim o 3 cm do 6 cm. Temperatura minimalna od -6 st. C na Lubelszczyźnie, około -3 st. C w centrum, do 0 st. C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich spadek temperatury do -8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, północno-zachodni i północny. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu, a na północnym zachodzie i zachodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 2 st. C gdzieniegdzie na Pomorzu, około 4 st. C w centrum i na południu, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku; w rejonach podgórskich Karpat około -1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna około 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W pierwszej połowie nocy możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -3 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się.