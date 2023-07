Prognoza pogody na 4 i 5 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal będą dominować niże znad Skandynawii, Turcji i Hiszpanii. Związane z nimi będą układy frontów atmosferycznych. Jedynie wschodnia Europa znajdzie się w zasięgu wyżu znad Rosji. Polska będzie na skraju zatoki związanej z rozległym układem niżowym nad Skandynawią, tylko nad województwa południowe sięgnie słaby klin wyżowy. Z południowego zachodu będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie, nieco chłodniejsze na północy kraju. Ciśnienie będzie wolno rosło.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wolno rosło.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północy, południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalne burze z opadami do 15 mm. Możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 19-20 st. C nad morzem do 27 st. C lokalnie w centrum i na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz i w górach wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo na południowym wschodzie zachmurzenie duże, zanikające przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Temperatura minimalna od 10 st. C na północy do 16 st. C na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. W czasie burz prognozowane opady do 20 mm. Największe natężenie zjawisk jest przewidywane w zachodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do około 28 st. C na zachodzie, południu i w centrum kraju, nad morzem od 19 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. W czasie burz porywy do 70 km/h.

We wtorek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W środę w Warszawie zachmurzenie rano małe, potem umiarkowane i duże. Po południu przelotne opady deszczu i możliwa słaba burza. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W czasie burzy porywy do 60 km/h.