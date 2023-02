Prognoza pogody na 4 i 5 lutego

Jak informuje IMGW, nad Europą dominuje wyż z głównym centrum nad zachodnią Francją, jedynie wschód i południe kontynentu oraz krańce północne znajdują się pod wpływem niżów. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Z północy napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie rosło.

W sobotę na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opady śniegu. W górach i rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm. W pozostałej części zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami śniegu. Na północy możliwe burze. Na Pomorzu Wschodnim i Kujawach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -4 st.C na południu, około -1 st.C w centrum kraju, do 3 st.C na północnym zachodzie; w obszarach podgórskich Karpat lokalnie -6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na południu i nad morzem okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, północny. W górach porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami, szczególnie na południu kraju, zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opady śniegu. W Karpatach i na południu województwa opolskiego możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 7 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna od -10 st.C lokalnie na północy, około -4 st.C na zachodzie i nad morzem, do 1 st.C w rejonie Zatoki Gdańskiej; w obszarach podgórskich lokalnie od -14 st.C do -10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej porywisty, północny i północno-zachodni, na północnym zachodzie przechodzący w zmienny. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, w północno-zachodniej połowie kraju możliwe przejściowe rozpogodzenia. Miejscami, głównie na południu, przelotne opady śniegu. W Bieszczadach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura maksymalna od -5 st.C na południu, około -2 st.C w centrum, do 1 st.C na północnym zachodzie i nad morzem; w rejonach podgórskich Karpat lokalnie -7 st.C. Na zachodzie wiatr słaby, zmienny przechodzący w południowy i południowo-wschodni. Na pozostałym obszarze wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny. Na południowym wschodzie możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna -1 st.C. Miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -5 st.C. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany, północny i północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.