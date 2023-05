Prognoza pogody na 4 i 5 maja

Jak informuje IMGW, nad przeważającym obszarem Europy, w tym nad Polską, dominuje wyż z centrum nad Morzem Norweskim. Częściowo nad zachodnią Europą na pogodę ma wpływ niż znad Atlantyku i związane z nim fronty atmosferyczne. Do Polski napływa dość chłodne powietrze polarne morskie.

Jak informuje IMGW, nad przeważającym obszarem Europy, w tym nad Polską, dominuje wyż z centrum nad Morzem Norweskim. Częściowo nad zachodnią Europą na pogodę ma wpływ niż znad Atlantyku i związane z nim fronty atmosferyczne. Do Polski napływa dość chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie powoli spadać.

W czwartek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i południowym wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 10 st. C na wybrzeżu, 15 st. C w centrum, do 19 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny, nad morzem umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na północnym wschodzie lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C w centrum. Miejscami na północy, przygruntowe przymrozki do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-wschodni.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodnich krańcach okresami duże, a na północnym wschodzie lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 10 st. C na północy, około 14 st. C w centrum, do 20 st. C na Dolnym Śląsku; chłodniej na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 8 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem porywisty, na Pomorzu Zachodnim początkowo w porywach do 65 km/h, stopniowo słabnący, północno-wschodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami duże. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.