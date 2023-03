Prognoza pogody na 4 i 5 marca

Jak informuje IMiGW zachodnia połowa Europy jest pod wpływem rozległego wyżu z centrum w rejonie Wielkiej Brytanii, pozostały obszar kontynentu, w tym Polska, znajduje się w zasięgu niżu znad Estonii i związanego z nim układu frontów atmosferycznych. Z północy Europy napływa do nas powietrze arktyczne.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 995 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami także deszczu. Temperatura maksymalna od 1 st.C na północnym wschodzie i wschodnim Pomorzu do 5 st.C na Podkarpaciu; w rejonach podgórskich od 0 st.C do 2 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem w porywach od 70 km/h do 85 km/h, na północnym wschodzie do 70 km/h, w głębi kraju do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy do 70 km/h, w Sudetach do 80 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu. W Tatrach oraz Beskidzie Śląskim i Żywieckim prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna od -7 st.C w dolinach karpackich, około -4 st.C w centrum i w kotlinach sudeckich do 0 st.C na Półwyspie Helskim. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy początkowo dość silny, w porywach do 65 km/h, stopniowo słabnący, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 0 st.C do 3 st.C, w dolinach górskich od -2 st.C do 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy do 55 km/h, na wybrzeżu do 60 km/h i w Sudetach do 70 km/h. W górach lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna -5 st.C. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie początkowo małe, później duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany i okresami porywisty, pod wieczór słabnący, zachodni i południowo-zachodni.